Opetusministeriön neuvottelukunta on huolestunut lapsiin ja nuoriin kohdistuvasta seksuaalisesta häirinnästä ja kaltoinkohtelusta urheilussa

Juttua korjattu 14.38. Jutussa luki aiemmin, että esityksen olisi antanut Suek.

Opetusministeriön alainen Urheilun eettisten asioiden neuvottelukunta on huolestunut lapsiin ja nuoriin kohdistuvasta seksuaalisesta häirinnästä ja kaltoinkohtelusta urheilussa.Neuvottelukunta haastaa liikunnan ja urheilun sektorin toimimaan ongelman tunnistamiseksi, ehkäisemiseksi ja puuttumiseksi.Neuvottelukunta huomauttaa, että kaikkien liikunta- ja urheilutoiminnassa mukana olevien aikuisten vastuulla on noudattaa Suomen lainsäädäntöä, kunnioittaa YK:n lapsen oikeuksien yleissopimusta ja luoda jokaiselle lapselle ja nuorelle turvallinen liikuntatoimintakulttuuri.”Seksuaalinen häirintä aiheuttaa monia kielteisiä seurauksia lasten ja nuorten kehitykselle. Lapseen ja nuoreen kohdistuvassa seksuaalisessa häirinnässä on kysymys heidän altistamisestaan ikään kuulumattomalle seksuaalisuudelle. Seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan seksuaalista ei-toivottua käytöstä. Seksuaalinen häirintä loukkaa henkilön psyykkistä tai fyysistä koskemattomuutta luomalla uhkaavan, vihamielisen, halventavan, nöyryyttävän ja usein ahdistavan ilmapiirin”, tiedotteessa kerrotaan.Urheilun eettisten asioiden neuvottelukunta esittää, että liikunta- ja urheiluseurojen sisällyttäisivät tulevaisuudessa taustaselvityksen osaksi myös vapaaehtoisten rekrytointiprosesseja.