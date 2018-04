Urheilu

Markkanen saa kiitettävän kevättodistuksen – hetkittäin suomalainen vilautti merkkejä jostain vielä isommasta

kesäloma alkoi viime yönä. Takana on 67 kovaa peliä NBA:n runkosarjassa.Suomalainen ylitti kauden aikana rohkeimmatkin odotukset. Markkasen piti taistella itsensä kauden aikana Chicago Bullsin avausviisikkoon. Sen sijaan hän pelasi alusta asti avausviisikossa ja nousi joukkueensa kärkipelaajaksi.Hetkittäin suomalainen vilautti merkkejä jostain vielä isommasta – jopa supertähteydestä. Sellainen on kuitenkin vielä monen hikipisaran takana.Markkasta pidettiin lähinnä kaukoheittäjänä. Sellainen hän onkin, mutta välillä heitto oli kateissa. Onneksi suomalainen osoitti olevansa paljon enemmän kuin yhden tempun mies.Markkasen suurimpana kysymysmerkkinä pidettiin etukäteen puolustuspeliä. Ei pidetä enää.Jotkut myös epäilivät Markkasen levypallopeliä. Nekin huolet ovat nyt poissa. Mitä tapahtuu, kun suomalainen alkaa kahmia palloja myös hyökkäyskorilla?vahvin ominaisuus oli kuitenkin pelirohkeus. Hän teki kentällä oikeita asioita, uskalsi ottaa vastuuta, eikä lamaantunut vaikeillakaan hetkillä. Markkanen on poikkeuksellisen kypsä nuoreksi pelaajaksi.Nyt Markkanen suuntaa koko päättäväisyytensä harjoitteluun. Siksi ensi kaudesta voi odottaa vieläkin parempaa.