Urheilu

Suomi ohitti MM-kisojen isäntämaa Venäjän Fifa-rankingissa

Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

jalkapallomaajoukkueen nousu Fifa-rankingissa jatkui maaliskuussa. Torstaina julkaistulla listalla Huuhkajat on sijalla 63. Nousua edelliseen kuukauteen on viisi sijaa.Suomi ohitti listauksessa muun muassa Venäjän (66.), joka putosi kolme sijaa.Suomen nousua auttoivat maaliskuussa maaliton tasapeli Makedoniaa vastaan ja 5–0-voitto Maltasta. Suomen seuraava ottelu on 9. kesäkuuta, jolloin Huuhkajat kohtaa Valko-Venäjän Tampereella. Valko-Venäjä on maaliskuun Fifa-rankingin kovin nousija: nyt 79., nousua 14 pykälää.Pohjoismaista paras on Tanska, kahdestoista. Islannin sijoitus on 22., Ruotsin 23. ja Norjan 49:s.Fifa-rankingin ykkösenä jatkaa Saksa ja kakkosena Brasilia. Listan kärkikymmenikköön kuuluvat lisäksi Belgia, Portugali, Argentiina, Sveitsi, Ranska, Espanja, Chile ja Puola.