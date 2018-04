Urheilu

Voisiko hyvän pelin monistaa Ouluun?

ja taakse jääneiden välierien rasitukset pyyhkiytyivät kerralla pois, kun HIFK:n ja Kärppien ottelusarja sai jatkoa.Jokainen pelaaja tietää, että kautta on pahimmillaan kaksi ottelua jäljellä ja parhaimmillaan kahdeksan.Ero on numeroina, mutta ennen kaikkea henkisesti valtava.Päästä loppuotteluun tai joutua pelaamaan pronssista. Siinä ovat tiedossa olevat ääripäät.IFK oli joutua kohti Turkua ja välteltyä pronssipeliä, kun kolmannessa erässä Kärpät jyräsi koko leveydellään.Oululaiset eivät saaneet haluamaansa, eikä sitä tullut jatkoerässä.Ottelusarjassa on ratkottu kuusi ottelua ja kolme jatkoerän kautta. Jos Kärpät olisi voittanut tämänkin, olisi IFK kolhittu henkisesti tunnottomaksi.Tähän sarjaan, kuten aina keväisin muutenkin, kuuluu lukuisa määrä veikkauksia, kumpi menee jatkoon.IFK on vähän väliä pelastanut itsensä kuilun partaalta, eikä tämä ilta ollut ensimmäinen. Enää ei kannata isoja veikkauksia tehdä.JYPillä oli kotietu, ja se johti puolivälieriä 2–1. Kärpillä on niin ikään etu itsellään. Sekin johti 2–1 ja olisi voinut karata voittoon paljon aikaisemmin.Aina IFK on noussut ja tullut takaisin.Seitsemännessä pelissä Kärpillä on kotietu ja isot paineet. Molemmilla on paljon hävittävää, mutta runkosarjan voittaneille Kärpille nyt tullut jatko­erätappio voi olla kova isku.IFK aloitti hyvin torstaisen ottelun, ja kannattaa miettiä, miten tuon alun voisi monistaa Ouluun.