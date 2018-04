Kapteeni Lasse Kukkonen laukoi Kärpille avausmaalin – HS seuraa Liigan seitsemättä välierää: tilanne avauserässä 1–0

Urheilu

Kapteeni Lasse Kukkonen laukoi Kärpille avausmaalin – HS seuraa Liigan seitsemättä välierää: tilanne avauseräs

Oulu/Helsinki

Raksilan

”Eihän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Eli

Ottelun avausosuma korjataan Otto Karvisen nimiin. Maskissa ollut Karvinen ohjasi Lasse Kukkosen viivalaukauksen HIFK-maaliin. Syöttöpisteet Kukkoselle ja Taneli Ronkaiselle. Jaa



Helsinkiläiset selvittivät ensimmäisen alivoimansa ongelmitta. Jaa



HIFK alivoimalle. Markus Kankaanperä kaatoi Mikael Ruohomaan ja sai kaksiminuuttisen kampituksesta ajassa 11.33. Jaa



Psyykkaus käyntiin heti maalin jälkeen: Raksilan yleisö huutaa Kevin Lankisen nimeä. Kiekko upposi HIFK-vahdin taakse liikkuvan maskin takaa. Jaa



Kärpät johtoon Kapteeni Lasse Kukkonen ampui Kärpille avausmaalin ajassa 8.01. Siniviivalaukaus livahti etukulmasta Kevin Lankisen taakse. Jaa



Tasaista on: laukaisutilasto ensimmäisellä mainoskatkolla (6.28) 6-7. Kärppien Veini Vehviläisellä kolme torjuntaa, HIFK:n Kevin Lankisella kaksi. Jaa



Ottelu alkanut vauhdikkaasti. HIFK :lla pari vaarallista maalipaikkaa. Jaa



Jaa



Tämän kauden välierien game seven käyntiin. Jaa



Maamme-laulun ennen ottelua lauloi musiikkimiehenäkin tunnettu oululainen urheilutoimittaja Jouko Vuorjoki Jaa



Tunnelma nousee Raksilassa. Rumpu paukkuu ja laulu raikuu, kun ottelun alkuun on aikaa reilut 13 minuuttia. Jaa