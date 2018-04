Urheilu

HIFK:lle jäi Oulusta käteen vain pettymys – ”Pystyimme puristamaan luita myöten parasta pöytään”

Kärpät 2HIFK 1Kärpät finaaleihin voitoin 4–3jäähalli lauantai-iltana kello 19.44. Jääkiekon Liigan seitsemäs ja ratkaiseva välierä on päättynyt noin 20 minuuttia aiemmin runkosarjan voittaneen Kärppien kotivoittoon.HIFK:n kapteeniistuu pukukoppikäytävällä varustelaatikon päällä pää painuksissa. Pettynyt hyökkääjä on saanut riisuttua vasta luistimet jalastaan.”Tämä oli mielestäni kova ja hyvä kahden hyvän joukkueen sarja. Oli siinä varmaan molemmilla saumat, mutta meille jäi lyhyempi tikku käteen”, Petrell purki tuntojaan.ja HIFK:n tasainen välieräsarja sai arvoisensa huipennuksen game sevenissä. Siinä pohjoisen pikkupedot olivat vahvempia maalein 2–1 (1–1, 1–0, 0–0).”Kyllä me tulimme tänne voittamaan. Ensimmäinen erä oli vähän tarkkaavaisempaa peliä kuin muut ekat erät tässä sarjassa, mutta sen jälkeen olimme hyvin pelin päällä”, Petrell näki.”Oli paikat ja mahdollisuudet tehdä maaleja, mutta se ei auta mitään.”valmentajanäki suojattiensa pelanneen lauantaina välieräsarjan ehjimmän pelinsä.”Kyllä tämä koskettaa. Pelasimme hyvän pelin tänään, mutta tulos jäi uupumaan. Olen erittäin ylpeä tuosta joukkueesta – olemme pelanneet 13 erittäin kovaa playoff-peliä 24 vuorokauteen”, Selin kiitteli.”Tänäänkin pystyimme puristamaan luita myöten parasta pöytään.”Kärppien valmentajaantoi taiston tauottua rehdin tunnustuksen HIFK:lle.”He pelasivat todella hyvin. Oli niin tiukka peli, että kumpi tahansa olisi voinut voittaa. Tällä kertaa marginaalit kääntyivät meille, mutta myös IFK olisi voinut mennä finaaliin.”osui analyysissaan oikeaan. Pettynyt helsinkiläisseura jatkaa kuitenkin kauttaan tiistaina alkavien finaalien sijaan perjantaina pelattavassa pronssiottelussa TPS:ää.”Se peli pitää voittaa. Meillä on upea joukkue, jätkät ovat käyneet henkilökohtaisesti vaikeuksia läpi, ja joukkueena olemme löytäneet tähän päivään saakka voimaa kääntää pelit meille eduksi silloin, kun sitä on eniten tarvittu. Tänään loppui onni kesken”, kapteeni Petrell sanoi.Ari-Pekka Selin uskoi joukkueensa kaivavan latauksen mitalijahtiin kirvelevästä pettymyksestä huolimatta.”Tämä joukkue on niin monta kertaa kaivanut sen latauksen. Olemme vetäneet tänä keväänä 13 todella kovatasoista playoff-peliä JYPiä ja Kärppiä vastaan.”ratkaisupeli oli HIFK:n seurahistorian ensimmäinen hävitty game seven. Stadin ylpeys on aiemmin voittanut seitsemännessä puolivälierässä sekä Ilveksen (2004) että 2011 (Jokerit).”Tämä sarja oli mielenkiintoinen ja kaksijakoinen, ja tilanteet aaltoilivat pelin sisällä. Kyllä tämä niin tasaista oli kuin viimeinenkin peli kertoo, ja isoja eroja on vaikea hakea”, Selin tiivisti.