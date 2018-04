Urheilu

HS seuraa Kiinan GP:tä: Räikkönen sai heikon lähdön ja putosi heti pari sijaa

Vettel puski kisan alussa Räikkösen eteen ja pakotti Räikkösen samalla radan likaiselle puolelle. Se vaikutti merkittävästi siihen, että Räikkönen menetti pitoa ja samalla pari sijaa heti lähdön jälkeen.



Viisi kierrosta ajettu, ja järjestys edelleen sama: Vettel, Bottas, Verstappen ja Räikkönen.



Lähdön jälkeen Vettel ykkösenä, Bottas toisena ja Räikkönen kolmantena. Pian Verstappen ohitti Räikkösen, ja hän putosi neljänneksi. Hamilton yrittää jo ohi Räikkösestä seuraavaksi.



Autot ovat lämmittelykierroksella. Kisa alkaa muutaman minuutin päästä.



Kilpailu on Valtteri Bottaksen 100:s GP-kilpailu. Lewis Hamilton on voittanut Kiinan GP:ssä viidesti.





Kimi Räikkösellä on kauden kolmannen perättäisen kakkosruudun ansiosta jälleen hyvät asemat ajaa voitosta Kiinan GP:ssä.Kiinassa Räikkönen on eturivissä jo neljättä kertaa. Kolme edellistäkin olivat kakkosruudussa ja silloin joka kerta hän päätyi myös kisassa palkinnoille. 2007 tuli voitto, 2008 kolmossija ja 2013 hän oli toinen.Aika-ajon jälkeen hymy ei kuitenkaan karehtinut Ferrarin suomalaiskonkarin kasvoilla.”Kierros oli ok, mutta tulos ei ole ihan sellainen, mitä olisin halunnut. Viimeisellä kierroksella syystä tai toisesta viimeiset mutkat menivät huonommin kuin edellisellä vedolla”, Räikkönen analysoi suoritustaan.