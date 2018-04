Urheilu

Leena Paavolainen ja Antti Paananen jatkopesteihin huippu-urheiluyksikössä

Olympiakomitean

Urheiluakatemiaohjelmaa

huippu-urheiluyksikkö sai kaksi tuttua johtajaa, kunvalittiin urheiluakatemiaohjelman johtajaksi jakisatiimin johtoon 1. heinäkuuta 2018 alkaen.Liikuntatieteiden tohtori Leena Paavolainen, 51, on johtanut toukokuusta 2014 alkaen kisayksikköä määräaikaisella työsopimuksella ja toiminut myös huippu-urheiluyksikön varajohtajana.Kisatiimin päällikkyys on 1.7. alkaen vakituinen toimi, ja sen lisäksi Paavolainen jatkaa myös Huippu-urheiluyksikön varajohtajana.syksystä 2015 alkaen osa-aikaisella toimenkuvalla johtanutkeskittyy jatkossa Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian (URHEA) johtamiseen ja työhönsä Mäkelänrinteen urheilulukion vararehtorina.Tarvosen seuraajaksi valittu Paananen, 48, toimii tällä hetkellä valmennuspäällikkönä urheiluakatemiaohjelmassa. Ohjelmajohtajan tehtävä on jatkossa päätoiminen ja määräaikainen seuraavat neljä vuotta.”Leena Paavolainen ja Antti Paananen nousivat hakijajoukosta esiin vahvimpina vaihtoehtoina huippu-urheiluyksikön avainpaikoille niin kokemuksensa kuin osaamisensakin puolesta. He tuovat luonnollisesti myös jatkuvuutta yksikön johtoon”, huippu-urheiluyksikön johtajana 1.7. aloittavasanoi tiedotteessa.Urheiluakatemiaohjelman johtajaksi haki 38 henkilöä ja kisatiimin päälliköksi 69 henkilöä.