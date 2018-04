Urheilu

IFK:n kiinnostus pronssiin alkoi heräillä: ”Kyllä tässä on sellainen olo kuin olisi pesäpallomailalla lyöty”

Muistot

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Petrell

Joihinkin

Petrell

IFK:n

IFK:lla

Selin

TPS:n