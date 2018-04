Maalivahti Niklas Bäckström nautti fanien suosiosta, mutta puhui pettymyskaudestaan: ”Toivottavasti näin ei ikinä jatkossa enää käy

Urheilu

Maalivahti Niklas Bäckström nautti fanien suosiosta, mutta puhui pettymyskaudestaan: ”Toivottavasti näin ei ik

Turku

TPS:n

Upea

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ei

Bäckström

Ratkaisu

”Olen

Bäckström

Bäckström