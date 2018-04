Liverpoolin Mohamed Salah näytti upottavan lähes täydellisesti AS Roman – sitten Salah lähti vaihtoon ja Roma alkoi pelata

Urheilu

Liverpoolin Mohamed Salah näytti upottavan lähes täydellisesti AS Roman – sitten Salah lähti vaihtoon ja Roma

Liverpoolin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tämän

Toisen välierän ensimmäinen osaottelu Bayern München–Real Madrid pelataan keskiviikkona. Viasat Jalkapallo näyttää ottelun.