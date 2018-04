Elämä urheilujohtajana kävi niin kovaksi, että Jouko Harjunpää ei omistanut puhelinta kahteen vuoteen – Nyt ”renessanssinero” rakentaa kiiteltyjä ja näyttäviä bassokitaroita

Urheilu

Elämä urheilujohtajana kävi niin kovaksi, että Jouko Harjunpää ei omistanut puhelinta kahteen vuoteen – Nyt ”r

Jouko Harjunpää

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Harjunpää

https://www.hs.fi/urheilu/art-2000004830793.html

Harjunpään

Kitaran

Urheilu

Hiihto