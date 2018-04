Urheilu

Messin hattutemppu sinetöi Barcelonan Espanjan mestaruuden

Lionel Messi teki hattutempun ottelussa Deportivoa vastaan, kun FC Barcelona varmisti Espanja La Ligan mestaruuden. Argentiinalainen laukoi Barcelonan neljästä maalista kolme, kun joukkue voitti Deportivon maalein 4–2.



Mestaruus on Barcelonalle 25. kautta aikain.



Sarjassa on vielä neljä ottelua jäljellä, mutta Barcelona on ollut tällä kaudella pysäyttämätön. Joukkue ei ole hävinnyt tällä kaudella yhtäkään ottelua. Voittoja on tullut 26 ja tasapelejä 8.



Barcelona on voittanut nyt viime kauden pelit mukaan lukien 41 ottelua perätysten.