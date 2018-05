Olympiavoittaja Iivo Niskanen seisoo Vermon maalitolpalla jännittämässä hevosensa juoksua: ”Jännittää enemmän kuin oma olympiasuoritus”

Urheilu

Olympiavoittaja Iivo Niskanen seisoo Vermon maalitolpalla jännittämässä hevosensa juoksua: ”Jännittää enemmän

”Entä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Iivo

Kilpahevosen

Lähdekorpi

Finlandia-ajon kilpailijoille arvottiin lähtöradat

Finlandia-ajo Vermossa ensi lauantaina kello 13.30 alkaen. Päälähtö klo 17.50.