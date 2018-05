Urheilu

Ilveksen Ville Meskaselle NHL-sopimus New York Rangersiin –”Unelmieni täyttymys”

jääkiekkoliigassa pelannut Ville Meskanen, 22, on tehnyt sopimuksen NHL-seura New York Rangersin kanssa.Päättyneellä kaudella maajoukkueeseen nousseen hyökkääjän sopimus on kaksivuotinen ja kaksisuuntainen.Tampereen Ilveksen kaikissa juniori-ikäluokissa pelannut Meskanen teki ensiesiintymisensä seuran liigajoukkueessa kaudella 2014–15. Hyökkääjän läpimurto Liigassa nähtiin tällä kaudella, kun Meskanen iski 48 runkosarjaottelussa tehopisteet 24+20=44.päätyttyä hyökkääjä sai kutsun Leijonien MM-leiritykseen.Meskanen pelasi keväällä kolme maaottelua, joissa hän merkkautti yhden syöttöpisteen. Liigassa hyökkääjä on pelannut yhteensä 141 runkosarjaottelua tehoilla 42+38=80 ja 10 pudotuspeliottelua tehoilla 4+3=7.”NHL-sopimus on unelmieni täyttymys, mistä olen haaveillut jo pikkupojasta asti. Ilveksessä on rakenteilla hieno juttu, jossa olisi upeaa olla mukana, mutta tällainen mahdollisuus on käytettävä, kun se tulee”, Meskanen sanoi seuratiedotteessa.Ilves-Hockey Oy:n toimitusjohtajan Risto Jalon mukaan Meskasen mahdollisuus NHL-sopimukseen on ollut tiedossa kevään ajan.”Seuraamme pelaajamarkkinoita aktiivisesti, ja joukkuetta tullaan vahvistamaan ennen kauden alkua”, Jalo sanoo.