Suomalaiset ovat monessa lajissa maailman huipulla 14-vuotiaiksi asti, sanoo purjehduksen olympiavoittaja – ”Sitten lapset väsyvät ja perheiltä loppuvat rahat”

Urheilu

Suomalaiset ovat monessa lajissa maailman huipulla 14-vuotiaiksi asti, sanoo purjehduksen olympiavoittaja – ”S

Tästä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Esko Rechardt

Kesken

Vuonna 2009

Hiipuva

Nykyisin