Maailman parhaiden cheerleadereiden arki on toisinaan kovaa ja tuki tiukassa – ”Nyt maksoimme MM-kisoihin menemisestä puolet vähemmän kuin viisi vuotta sitten”

Urheilu

Maailman parhaiden cheerleadereiden arki on toisinaan kovaa ja tuki tiukassa – ”Nyt maksoimme MM-kisoihin mene

Viikko

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Cheerleadingmaajoukkueen

Fysiikkaharjoittelun

Tamminen

Ennen

Kilpailumusiikin

Rosén

Palkintorahoja

Cheerleadingissa

sitten tapahtui ihme: ensimmäistä kertaa cheerleadingin naisten maailmanmestaruuden voitti joku muu maa kuin Yhdysvallat. Ja se joku muu oli Suomi.”Kaikki nämä vuodet, jotka tässä ovat vierähtäneet, ovat pyörineet tämän yhden ainoan asian ympärillä. Suurin asia, mikä on vienyt ihmisenä ja urheilijana eteenpäin on ollut halu voittaa maailmanmestaruus”, Suomen naisten cheermaajoukkueen kapteenisanoo nyt.Tamminen on tavoitellut maailmanmestaruutta vuodesta 2013 ja maajoukkueen toinen kapteenivuodesta 2012 lähtien.Cheerleadingin arvostus on cheerpiirien ulkopuolella lisääntynyt Rosénin mukaan sitä mukaa, kun tietoisuus lajista on levinnyt. Hän sanoo mediahuomion olleen aiemmin pientä, vaikka MM-hopeaa ja -pronssia on Suomelle tullut monena vuonna. Nyt on toisin. Esimerkiksi Helsingin Sanomien verkkosivuilla juttu maailmanmestaruudesta on yksi alkuvuoden luetuimpia urheilu-uutisia.”Vähän joka tuutista tulee onnitteluja, arvostusta ja huomiota. Se tuntuu hienolta”, Rosén toteaa.Tamminen arvelee, että satunnainen arvostuksen puute johtuu siitä, ettei tiedetä, mistä lajissa on kyse.”Menee sekaisin jonkun muun lajin kanssa, vaikka niiden jääkiekkomatsien tanssityttöjen”, hän sanoo.jäsenet ovat ahkerasti treenaavia urheilijoita. Rosén ja Tamminen harjoittelevat noin kuudesti viikossa. Kolmesti on seurajoukkue HAC Eliten harjoitukset, kolme muuta ovat maajoukkuetreenejä.Seurajoukkueiden harjoitusmääriä on vähennetty, jotta urheilijat voisivat harjoitella maajoukkueen kanssa. Maajoukkueleirejä on vuoden aikana seitsemän, ja päälle tulevat oman joukkueen leiriviikonloput.Varsinaista joukkueruokavaliota naisten cheermaajoukkueella ei ole, mutta Rosén ja Tamminen painottavat, että riittävästä energiansaannista heidän on huolehdittava. On syötävä terveellisesti ja paljon.ja palautumistreenit urheilijat hoitavat omatoimisesti, harjoituksissa keskitytään stuntteihin eli temppuihin, akrobatiaan ja nostoihin.Kun uutta taitoa harjoitellaan, epäonnistumisia tulee alkuun usein. Maahan asti putoamisia sattuu Tammisen ja Rosénin mukaan kuitenkin harvoin.”Yleensä, jos on epävarma jonkun taidon kanssa, pyydetään ekstravarmentajia mukaan. He ottavat niistä kulmista [paikoista] kiinni, joihin ei välttämättä itse kerkeä”, Tamminen kertoo.Olkapäät, nilkat, polvet ja selkä ovat lajissa kovilla, mutta Tamminen ja Rosén ovat selvinneet ilman pahoja vammoja. Kun vaikeusastetta lisää omaan taitotasoon nähden sopivasti, voi lajissa heidän mukaansa kehittyä turvallisesti.Cheerleadingiin kuuluvien ihmispyramidien huipulle nousevien kiinniottajilla on omat vastuualueensa ja kaikki tietävät, kuka nappaa miltäkin kulmalta nousijan kiinni.”Myös yläihmiset ovat harjaantuneet siihen, miten tullaan alas. He eivät sätkähdä kaikki raajat levälleen. He ovat tottuneita siihen, että pitää luottaa, että kyllä ne kaverit nappaavat kiinni”, Tamminen sanoo.ja Rosén ovat molemmat rooleiltaan nostajia. Heidän mukaansa tärkein ominaisuus nostajalle on nopeus. Kun liikkeet tekee nopeasti, eivät lihakset mene heti hapoille suorituksen aikana.”Kun on nopea, pystyy hyödyntämään sen liike-energian, joka yläihmisestä siirtyy nostajiin”, he sanovat.Tamminen nauttii eniten stunteista, jotka vaativat teknistä osaamista ja äärimmäistä nopeutta. Sellaisia ovat esimerkiksi liikesarjat, joissa nousija pyörii itsensä ja akselinsa ympäri ilmassa.Rosén kuvaa itseään vahvaksi nostajaksi. ”Pidän pyramideista, koska niissä saan heittää täysillä”, hän sanoo.Molemmilla on pyramideissa täysin oma roolinsa ja kapteenit sanovat, etteivät osaisi tehdä toistensa rooleja.Rosén on heittäjä, Tamminen tekee pyramidin toista kerrosta. Heittäjiä on kolmella eri paikalla ja alimmaisessa kerroksessa on pohja, ”pyramidin kingi”, jonka olkapäillä koko pyramidi seisoo.Toinen kerros hoitaa teknisen osaamisen ja päällimmäinen heitetään korkealle ilmaan. Lisäksi ovat vielä tukijat eli spotterit, jotka varmistavat, ettei pyramidin ylimmäinen tipahda maahan.kisasuoritusta maajoukkue psyykkaa itseään huutorutiineilla. Lämmittelyn jälkeen joukkue kokoontuu rinkiin, ja silloin kajahtaa. Koko porukka huutaaselostuksesta tehtyä Ihanaa leijonat ihanaa -kappaletta.Tamminen kertoo, että tänä vuonna joukkueen psyykkinen valmentaja toi valmistautumiseen myös toisen rutiinin. Sitä käytetään, jos urheilija kohtaa yllättävän tilanteen ja tulee epävarma olo tai jos stressaa pisteitä kisapäivien välissä.”Silloin joku huutaa, mikä muuttuu. Ja kaikki vastaavat, että ei mikään”, Tamminen kertoo.Tänä vuonna joukkue puhui paljon siitä, että he päättävät olla parhaita. Se loi uskoa ja luottamusta joukkueen sisällä. Juuri ennen matolle menemistä oli viimeisen psyykkauksen aika.”Jokainen meistä kapteeneista huusi jotain, esimerkiksi että bailataan kovaa! Ja kaikki huusivat, joo! Tai otetaan matto haltuun! Ja kaikki huusivat, joo!”, kapteenit kertovat.biisit joukkue valitsee omassa iltamassaan. Jokainen joukkueen jäsen saa ehdottaa kappaleita, joista DJ valitsee ja koostaa musiikin koreografiaa varten.Cheerleading vaatii rytmitajua, mutta Rosénin ja Tammisen mukaan ei tarvitse olla musikaalinen, jotta lajin voi aloittaa.opiskelee luokanopettajaksi Joensuussa, ja Tamminen vaihtoi pankista assistenttiyritykseen ja työskentelee Helsingissä. Mutta onko huippu-urheilua ja siviilielämää vaikea yhdistää?”Ei se aina ole helppoa ollut. Se oli yksi syy, miksi vaihdoin työpaikkaa. Nyt minulla on aika joustava työpaikka ja muutamat kuukaudet tässä ennen MM-kisoja tein lyhyempää päivää, että on aikaa palautua ja treenata. Onhan se arki tosi kiireistä”, Tamminen kertoo.Rosén kulki puolentoista vuoden ajan Joensuusta Helsinkiin maajoukkueen harjoituksiin lähes joka viikonloppu. Se kävi raskaaksi, ja kevään hän on viettänyt enimmäkseen pääkaupungissa.”Sen se vaati tänä keväänä, että piti vähäksi aikaa jättää opinnot. Syksyllä jatkan taas.”MM-voitosta ei Rosénin tai Tammisen tilille heru. He ovat huippu-urheilijoita, mutta maksavat siitä, että saavat harjoitella ja kilpailla. Suomessa ei ole ammatticheerleadereitä, ja arki on toisinaan kovaa, mutta kehitystä on tapahtunut.”Nyt me maksoimme MM-kisoihin menemisestä puolet vähemmän, kuin viisi vuotta sitten”, Rosén sanoo.Tammisen mielestä lajin piirissä on paljon tehtävää niin maajoukkue-, seura- kuin liittotasolla.”Laji kasvaa niin hullua tahtia koko ajan. Siinä perässä tai jopa edellä pysyminen vaatii paljon töitä”, hän sanoo.Rosén nauttii eniten yhdessä tekemisestä, kilpailemisesta ja esiintymisestä.”Olemme olleet joukkueena niin hyviä kisaamaan monta vuotta, että kisatilanteet ovat tosi nautinnollisia.””Olemme vieneet lajia eteenpäin, sillä olemme viimeiset vuodet aina tulleet kisoihin jollakin uudella taidolla, jota kukaan muu ei ole vielä tehnyt naisten joukkueissa.”Kun salassa harjoiteltu uusi taito viimein kisapaikalla paljastetaan, yleisö mylvii innosta ja ihastuksesta ja kannustaa kovaa.”Lajimme on todella äänekäs. Yleisö on äänekästä, ja me olemme äänekkäitä matolla. Saatamme esiintyessäkin huutaa toisillemme täysillä. Siinä on hyvin paljon volaa”, Rosén nauraa.