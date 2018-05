Etelä-Korean jääkiekko sai bonuskierroksen – ”Jääkiekko on saatava niin suosituksi lajiksi, että isot ja vahvat lapset valitsevat kiekon baseballin ja jalkapallon sijaan”

Urheilu

Etelä-Korean jääkiekko sai bonuskierroksen – ”Jääkiekko on saatava niin suosituksi lajiksi, että isot ja vahva

Herning

Olympialaiset

Vaikka

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Etelä-Koreassa

Suomi