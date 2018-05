Huippujudoka Jaakko Alli toteutti pitkään muhineen suunnitelmansa ja lähti puhelinmyyjäksi Pariisiin – ”Tätä lähemmäs ammattilaisuutta en tällä hetkellä pysty pääsemään”

Urheilu

Huippujudoka Jaakko Alli toteutti pitkään muhineen suunnitelmansa ja lähti puhelinmyyjäksi Pariisiin – ”Tätä l

Uuden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ennen

Loukkaantumiset

Harjoitustunteja

Ranska

Uudessa

https://www.instagram.com/p/BeELUIflQQC/?hl=fi

Yksi