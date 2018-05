Urheilu

Jatkavatko Leijonat murskatahtia myös kisaisäntiä vastaan? HS seuraa Tanska-ottelua

Tanskan kolmos ketju on selostajan painajainen #IIHFWorlds #cmorefi pic.twitter.com/XAREsO421s — Aaro Kankare (@Artsipomo) 9. toukokuuta 2018 Jaa



Teräväiseltä ja Aholta jo ensimmäiset laukaukset. Reilu kaksi minuuttia pelattu. Jaa



Kapteenit Mikael Granlund ja Peter Regin vaihtoivat viirit keskenään. Enää ei vaihdeta edes hymyjä keskenään. Jaa



Halli näyttää täyttyvän viimeistä jakkaraa myöten. Tulossa Leijonien mielenkiintoisin peli tähän mennessä, kun halli on täynnä. Tanska ei oikein pysynyt sen paremmin USA kuin Kanadankaan kyydissä. Katsotaan, miten Leijona vie juutteja. Jaa



Pieniä muutoksia on siis Leijonien kokoonpanoon tullut Norja-peliin verrattuna. Ville Husso pelaa maalilla Harri Säterin sijaan ja samalla toisen maaottelunsa. Olli Palola ottaa Pekka Jormakan paikan kolmosketjussa, jossa ovat Sakari Manninen ja keskellä Antti Suomela. Jormakka pysyy kokoonpanossa, mutta putosi nyt 13. hyökkääjäksi. Jaa



Alkuverryttely käynnissä ja matsin alkuun puoli tuntia. Halli täyttyy hiljalleen punaisesta mutta ulkobaarit vetävät vielä katsojia puoleensa. Jaa