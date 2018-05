Melkein yhdeksän kertaa maapallon ympäri – 60 vuotta täyttävä Harri Kirvesniemi laskee hiihtäneensä ja juosseensa elämänsä aikana noin 350 000 kilometriä

Urheilu

Melkein yhdeksän kertaa maapallon ympäri – 60 vuotta täyttävä Harri Kirvesniemi laskee hiihtäneensä ja juossee

Kitee

Millainen

Syntymäpäivähaastattelussa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Monien

Jo nuorena

Urheilu-uransa

Kirvesniemen

”Ihan mielelläni olisin käytettävissä”

Harri Kirvesniemen

”Kun

Kirvesniemen