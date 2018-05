Urheilu

HS kertoo jalkapallon alustavat MM-valinnat: Loukkantumisista toipuneet supertähti Neymar ja Saksan luottomaal

Jalkapallon MM-kisoihin selvinneet maat ovat valinneet alustavasti seuraavat pelaajat valmennusryhmiin, joista MM-kisajoukkueet valitaan. Lista täydentyy lähiaikoina. Lopulliset joukkueet nimetään viimeistään 4. kesäkuuta.Sergio Romero (Manchester United), Nahuel Guzman (Tigres Monterrey), Wilfredo Caballero (Chelsea), Franco Armani (River Plate).Gabriel Mercado (Sevilla), Federico Fazio (AS Roma), Nicolas Otamendi (Manchester City), German Pezzella (Fiorentina), Ramiro Funes Mori (Everton), Marcos Rojo (Manchester United), Nicolas Taglafico (Ajax), Javier Mascherano (Hebei Fortune), Marcos Acuna (Sporting), Eduardo Salvio (Benfica), Cristian Ansaldi (Torino).Ever Banega (Sevilla), Guido Pizarro (Sevilla), Lucas Biglia (AC Milan), Leandro Paredes (Zenit), Angel Di Maria (PSG), Giovani Lo Celso (PSG), Enzo Perez (River Plate), Manuel Lanzini (West Ham), Pablo Perez (Boca Juniors), Cristian Pavon (Boca Juniors), Maximiliano Meza (Independiente), Ricardo Centurion (Racing), Rodrigo Battaglia (Sporting).Lionel Messi (Barcelona), Gonzalo Higuain (Juventus), Paulo Dybala (Juventus), Mauro Icardi (Inter), Sergio Agüero (Manchester City), Diego Perotti (AS Roma), Lautaro Martinez (Racing).Mat Ryan (Brighton), Danny Vukovic (Genk), Brad Jones (Feyenoord), Daniel Vukovic (Genk).Aziz Behich (Bursaspor), Milos Degenek (Yokohama Marinos), Matthew Jurman (Suwon Bluewings), Fran Karacic (NK Lokomotiva), James Meredith (Millwall), Josh Risdon (Western Sydney Wanderers), Trent Sainsbury (Grasshoppers).Joshua Brillante (Sydney), Jackson Irvine (Hull), Mile Jedinak (Aston Villa), Robbie Kruse (Bochum), Massimo Luongo (QPR), Mark Milligan (Al Ahli), Aaron Mooy (Huddersfield), Tom Rogic (Celtic), James Troisi (Melbourne Victory).Daniel Arzani (Melbourne City), Tim Cahill (Millwall), Tomi Juric (Luzern), Mathew Leckie (Hertha Berlin), Andrew Nabbout (Urawa Red Diamonds), Dimitri Petratos (Newcastle Jets), Nikita Rukavytsya (Makkabi Haifa).BrasiliaMaalivahdit: Alisson (Roma/), Cassio (Corinthians), Ederson (Man City),Puolustajat: Danilo (Man City), Fagner (Corinthians), Marcelo (Real Madrid), Filipe Luis (Atletico Madrid), Miranda (Inter Milan), Marquinhos (PSG), Thiago Silva (PSG), Geromel (Gremio)Keskikenttäpelaajat: Casemiro (Real Madrid/ESP), Fernandinho (Man City/ENG), Paulinho (Barcelona/ESP), Renato Augusto (Beijing Guoan/CHN), Fred (Shakhtar Donestk/UKR), Philippe Coutinho (Barcelona/ESP), Willian (Chelsea/ENG)Forwards: Neymar (PSG/FRA), Gabriel Jesus (Manchester City/ENG), Roberto Firmino (Liverpool/ENG), Douglas Costa (Juventus/ITA), Taison (Shakhtar Donestk/UKR)David Ospina (Arsenal), Camilo Vargas (Deportivo Cali), Ivan Arboleda (Banfield), Jose Fernando Cuadrado (Once Caldas).Santiago Arias (PSV), Frank Fabra (Boca Juniors), Davinson Sanchez (Tottenham), Cristian Zapata (AC Milan), Yerry Mina (Barcelona) Johan Mojica (Girona), Bernardo Espinosa (Girona), Oscar Murillo (Pachuca), Farid Diaz (Olimpia), Stefan Medina (Monterrey), William Tesillo (Leon).Abel Aguilar (Cali), Wilmar Barrios (Boca Juniors), James Rodriguez (Bayern München), Carlos Sanchez (Espanyol), Jefferson Lerma (Levante), Giovanni Moreno (Shanghai Shenhua), Juan Fernando Quintero (River Plate), Edwin Cardona (Boca Juniors), Juan Guillermo Cuadrado (Juventus), Gustavo Cuellar (Flamengo), Sebastian Perez (Boca Juniors), Mateus Uribe (America).Radamel Falcao (Monaco), Carlos Bacca (Villarreal), Duvan Zapata (Sampdoria), Miguel Borja (Palmeiras), Jose Izquierdo (Brighton), Luis Muriel (Sevilla), Teofilo Gutierrez (Junior), Yimmi Chara (Junior).Maalivahdit: Danijel Subasic (Monaco), Lovre Kalinic (Gent), Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb), Karlo Letica (Hajduk Split)Puolustajat: Vedran Corluka (Lokomotiv Moscou), Domagoj Vida (Besiktas), Ivan Strinic (Sampdoria), Dejan Lovren (Liverpool), Sime Vrsaljko (Atletico Madrid), Josip Pivaric (Dinamo Kiev), Tin Jedvaj (Bayer Leverkusen), Matej Mitrovic (Club Brugge), Borna Barisic (Osijek), Zoran Nizic (Hajduk Split), Duje Caleta-Car (Salzburg), Borna Sosa (Dinamo Zagreb)Keskikenttäpelaajat: Luka Modric (Real Madrid), Ivan Rakitic (Barcelona), Mateo Kovacic (Real Madrid), Milan Badelj (Fiorentina), Marcelo Brozovic (Inter Milan), Marko Rog (Naples), Mario Pasalic (Spartak Moskova), Filip Bradaric (Rijeka)Hyökkääjät: Mario Mandzukic (Juventus), Ivan Perisic (Inter Milan), Nikola Kalinic (AC Milan), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Marko Pjaca (Schalke), Ante Rebic (Eintracht Frankfurt), Duje Cop (Standard Liege), Ivan Santini (Caen)Guillermo Ochoa (Standard Liege), Alfredo Talavera (Toluca), Jesus Corona (Cruz Azul).Carlos Salcedo (Einracht Frankfurt), Nestor Araujo (Santos), Diego Reyes (Porto), Hector Moreno (Real Sociedad), Hugo Ayala (Tigres), Oswaldo Alanis (Getafe), Edson Alvarez (America), Miguel Layun (Sevilla), Jesus Gallardo (Pumas).Jesus Molina (Monterrey), Rafael Marquez (Atlas), Hector Herrera (Porto), Jonathan dos Santos (Los Angeles Galaxy), Andres Guardado (Betis), Erick Gutierrez (Pachuca), Marco Fabian (Eintracht Frankfurt), Giovani dos Santos (Los Angeles Galaxy).Javier Hernandez (West Ham), Raul Jimenez (Benfica), Oribe Peralta (America), Jesus Manuel Corona (Porto), Carlos Vela (Los Angeles Galaxy), Javier Aquino (Tigres), Hirving Lozano (PSV), Jurgen Damm (Tigres).Francis Uzoho (Deportivo La Coruna), Ikechukwu Ezenwa (Enyimba), Daniel Akpeyi (Chippa United), Dele Ajiboye (Plateau United).Kenneth Omeruo (Kasimpasa), Elderson Echiejile (Cercle Brugge), Leon Balogun (Mainz), William Troost-Ekong (Bursaspor), Shehu Abdullahi (Bursaspor), Ola Aina (Hull), Tyronne Ebuehi (Den Haag), Bryan Idowu (Amkar Perm), Stephen Eze (Lokomotiv Plodiv), Chiedozie Awaziem (Nantes).Wilfred Ndidi (Leicester), Ogenyi Onazi (Trabzonspor), Mikel John Obi (Tianjin Teda), John Ogu (Hapoel Beer Sheva), Oghenekaro Etebo (Las Palmas), Joel Obi (Torino), Mikel Agu (Bursaspor), Uche Agbo (Standard Liege).Simeon Nwankwo (Crotone), Junior Lokosa (Kano Pillars), Victor Moses (Chelsea), Odion Ighalo (Changchun Yatai), Kelechi Iheanacho (Leicester), Ahmed Musa (TsSKA Moskova), Moses Simon (Gent), Alex Iwobi (Arsenal).Jaime Penedo (Dynamo Buchrest), Jose Calderon (Chorrillo), Alex Rodriguez (San Francisco)Azmahar Ariano (Patriots), Felipe Baloy (Municipal), Harold Cummings (San Jose), Eric Davis (DAC Dunajska Streda), Fidel Escobar (New York Red Bulls), Adolfo Machado (Houston Dynamo), Michael Amir Murillo (New York Red Bulls), Luis Ovalle (Olimpia), Francisco Palacios (San Francisco), Richard Peralta (Alliance), Torres Roman (Seattle Sounders)Ricardo Avila (Ghent), Edgar Barcenas (Cafetaleros de Tapachula), Ricardo Buitrago (Municipal), Miguel Camargo (San Martin), Adalberto Carrasquilla (Taurus), Armando Cooper (Universidad de Chile), Anibal Godoy (San Jose Earthquakes), Gabriel Gomez (Atletico Bucaramanga), Jose Gonzalez (Union Comercio), Cristian Martinez (Columbus Crew), Valentin Pimentel (Plaza Amador), Alberto Quintero (Universite), Jose Luis Rodriguez (Ghent)Abdiel Arroyo (Liga Deportiva Alajuelense), Rolando Blackburn (Chorrillo), Ismael Diaz (Deportivo La Coruna), Jose Fajardo (Club Atletico Independiente), Roberto Nurse (Mineros de Zacatecas), Blas Perez (Municipal), Luis Tejada (Sport Boys), Gabriel Torres (Huachipato).: Bernd Leno (Bayer Leverkusen), Manuel Neuer (Bayern München), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona), Kevin Trapp (Paris Saint-Germain)Jerome Boateng (Bayern München), Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Jonas Hector (Köln), Mats Hummels (Bayern München), Joshua Kimmich (Bayern München), Marvin Plattenhardt (Hertha Berlin), Antonio Ruediger (Chelsea) Niklas Süle (Bayern München), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Julian Draxler (Paris Saint-Germain), Mario Gomez (VfB Stuttgart), Leon Goretzka (Schalke 04), Ilkay Gündogan (Manchester City), Sami Khedira (Juventus), Toni Kroos (Real Madrid), Thomas Müller (Bayern München), Mesut Özil (Arsenal), Nils Petersen (Freiburg), Marco Reus (Borussia Dortmund), Sebastian Rudy (Bayern München), Leroy Sane (Manchester City), Timo Werner (RB Leipizg)TanskaMaalivahdit: Kasper Schmeichel (Leicester), Jonas Lossl (Huddersfield), Frederik Ronnow (Brondby), Jesper Hansen (Midtjylland)Puolustajat: Simon Kjaer (Sevilla), Andreas Christensen (Chelsea), Mathias Zanka Jorgensen (Huddersfield), Jannik Vestergaard (Mönchengladbach), Andreas Bjelland (Brentford), Henrik Dalsgaard (Brentford), Peter Ankersen (FC København), Jens Stryger (Udinese), Riza Durmisi (Real Betis), Jonas Knudsen (Ipswich), Nicolai Boilesen (FC København)Keskikenttäpelaajat: William Kvist (FC København), Thomas Delaney (Werder Bremen), Lukas Lerager (Bordeaux) Lasse Schone (Ajax), Mike Jensen (Rosenborg), Christian Eriksen (Tottenham), Daniel Wass (Celta Vigo), Pierre-Emile Hojbjerg (Southampton), Mathias Jensen (Nordsjælland), Michael Krohn-Dehli (Deportivo La Coruna), Robert Skov (FC København)Hyökkääjät: Pione Sisto (Celta Vigo), Martin Braithwaite (Bordeaux), Andreas Cornelius (Atalanta), Viktor Fischer (FC København), Yussuf Poulsen (RB Leipzig), Nicolai Jorgensen, (Feyenoord), Nicklas Bendtner (Rosenborg), Kasper Dolberg (Ajax), Kenneth Zohore (Cardiff)Maalivahdit: Aymen Mathlouthi (Al Batin), Moez Ben Cherifia (Esperance), Farouk Ben Mustapha (Al Shabab), Mouez Hassen (Chateauroux)Puolustajat: Nagguez Hamdi (Zamalek), Dylan Bronn (Gent), Rami Bedoui (Etoile du Sahel), Yohan Benalouane (Leicester), Syam Ben Youssef (Kasimpasa), Yassine Meriah (CS Sfaxien), Bilel Mohsni (Dundee United), Khalil Chammam (Esperance), Oussema Haddadi (Dijon), Ali Maaloul (Al Ahli)Keskikenttäpelaajat: Ellyes Skhiri (Montpellier), Mohamed Amine Ben Amor (Al Ahly), Ghaylene Chalali (Esperance), Karim Laaribi (Cesena), Farjani Sassi (Al Nassr), Ahmed Khalil (Club Africain), Seifeddine El Khaoui (Troyes), Mohamed Larbi (Tours)Hyökkääjät: Fakhreddine Ben Youssef (Al Ettifaq), Anice Badri (Esperance), Bassem Srarfi (Nice), Ahmed Akaichi (Al Ittihad), Wahbi Khazri (Rennes), Naim Sliti (Dijon), Sabeur Khalifa (Club Africain)