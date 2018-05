Leijonien pettymystä seurasi jättiyleisö – edellisen kerran jääkiekko keräsi enemmän katsojia MM-finaalissa kaksi vuotta sitten

Urheilu

Leijonien pettymystä seurasi jättiyleisö – edellisen kerran jääkiekko keräsi enemmän katsojia MM-finaalissa ka

Suomen ja Sveitsin puolivälieräottelu torstaina oli Suomen katsotuin jääkiekko-ottelu kahteen vuoteen, kertoo kisoja lähettävä C More tiedotteessaan.



C Moren mukaan ottelun keskikatsojamäärä C Morella ja MTV:llä oli 1,5 miljoonaa katsojaa ja tavoittavuus 2,33 miljoonaa ihmistä. Luvuissa on mukana vain televisiokatselu. Suomi hävisi ottelun ja putosi jatkosta.



Korkeimmillaan katselumäärä oli toisen erän alussa noin iltakymmeneltä.



Edellisen kerran jääkiekko-ottelu on kerännyt enemmän katsojia vuonna 2016, jolloin Suomi kohtasi Kanadan. Silloin ottelun tavoittavuus oli 3,25 miljoonaa ja keskikatsojamäärä 2,22 miljoonaa katsojaa.



Juttua päivitetty 18.5. kello 16:44. Lisätty tieto, että kyseessä on C Moren ja MTV:n yhteiskatsojamäärä.