Urheilu

Vegas teki NHL-historiaa ja rynni finaaleihin – Laineen ja Armian kausi sai tylyn päätöksen

NHL-kauden upein

Erik Haulan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ottelun avauserä

https://twitter.com/NHL/status/998286465284149248

https://twitter.com/NHL/status/998291273764270080

Toinen erä

https://twitter.com/NHL/status/998306063530254336

Jetsin kiri