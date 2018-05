Urheilu

MM-turnauksen tähdistöön valittu Ruotsin tehohyökkääjä Rickard Rakell: ”Toivottavasti tulee pitkät juhlat”

Kööpenhamina.

Royal Arenan

Tre Kronorin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rakell

Sveitsi

Ruotsi