Lauantaina pelataan jalkapallomaailman arvokkain ottelu – ja myös ”pikkurahan” Mestarien liigan finaali

Aston Villa ja Fulham kohtaavat kello 19, ja Real Madrid ja Liverpool selvittävät paremmuutensa kello 21.45.

lauantai 26. toukokuuta on monen jalkapallofanin kalenterissa ympyröity paksulla punaisella tussilla jo kauan sitten, sillä Kiovan illassa ratkaistaan Mestarien liigan tämän kauden voittaja.Hallitseva mestari Real Madrid ja Liverpool mittelevät maineen ja kunnian lisäksi merkittävästä rahapotista, sillä voittaja palkitaan 15,5 miljoonalla eurolla, ja häviäjäkin saa 11 miljoonan lohdutuspalkinnon.Summat ovat kuitenkin varsin vaatimattomia, jos niitä vertaa muutama tunti aikaisemmin pelattavaan todelliseen ison rahan otteluun.Wembleyllä pelattavassa Englannin Mestaruussarjan nousufinaalissa kohtaavat Aston Villa ja Fulham, ja panoksena on vähintään 160 miljoonaa puntaa, eli yli 180 miljoonaa euroa.Ottelua on monesti kuvailtu jalkapallomaailman arvokkaimmaksi, sillä Valioliigan miljardien arvoinen tv-sopimus ja niin sanottu sopeutumisraha takaavat kymmenien miljoonien tulot, vaikka visiitti kirkkaimmissa valoissa jäisi yhden kauden mittaiseksiDeloitte Sports Business Group laskee, että Fulham kuittasi 170 miljoonaa puntaa (194 miljoonaa euroa) kolmen kauden aikana. Summasta 75 miljoonaa puntaa tulisi seurojen talouden turvaamiseksi tarkoitettuna sopeutumisrahana kausina 2019–21.kausi on viimeinen kotimaisesta tv-sopimuksesta, jonka arvo on 5,1 miljardia puntaa. Seuraava viiden vuoden sopimuksen hinta oli 4,5 miljardia, mutta ulkomaisten sopimusten uskotaan pitävän kokonaistilanteen edelleen hyvänä Valioliigan kannalta.