Köyhässä Bangladeshissa koetaan jo nyt jalkapallon MM-huumaa, joka parantaa hetkeksi myös elintasoa – lipuntekijä ansaitsee kahdessa päivässä saman kuin kuukaudessa vaatetehtaassa

Urheilu

Köyhässä Bangladeshissa koetaan jo nyt jalkapallon MM-huumaa, joka parantaa hetkeksi myös elintasoa – lipuntek

Lipuntekijöillä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jo

Jalkapallofanit

Tehtaanomistaja

MM-huumasta