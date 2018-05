Urheilu

Antti Ruuskanen aikoo palata huipulle liki kaksi vuotta kestäneen kilpailutauon jälkeen – uransa ensimmäisessä

Antti Ruuskanen

Kilpailutauko

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ollaan

Aikuisena

Vaatii

Ennen

Raamikas

Syksyllä

Pitkän

Valmentajan

Ruuskanen

Kolme