Riina Kykkäsen Opel ruostui 20 vuotta metsässä, kunnes hänen veljensä Mirko kunnosti sen – sisarusten harrastus vie kaikki rahat ja vähän enemmänkin

Urheilu

Riina Kykkäsen Opel ruostui 20 vuotta metsässä, kunnes hänen veljensä Mirko kunnosti sen – sisarusten harrastu

Hyvinkää

On

Menossa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yksi

Opelin

Vanhalla

Naisten

Startti

Voittokin