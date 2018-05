Liverpoolin maalivahti pyysi kannattajilta nöyrästi anteeksi töppäilyjään – Cristiano Ronaldon tulkittiin hyvästelevän Real Madridia

Urheilu

Liverpoolin maalivahti pyysi kannattajilta nöyrästi anteeksi töppäilyjään – Cristiano Ronaldon tulkittiin hyvä

Liverpoolin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Karius

Saksalaisvahti

Liverpoolissa

Ottelun

Lähteet: AFP, Reuters