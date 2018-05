Espoon yläkouluissa keskiviikosta tulee lyhyempi päivä – kaupungin päätös muuttaa urheiluseurojen harjoitusaikatauluja: ”Tämä on tosi hieno juttu”

Urheilu

Espoon yläkouluissa keskiviikosta tulee lyhyempi päivä – kaupungin päätös muuttaa urheiluseurojen harjoitusaik

Espoolaisissa

”Tämä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Myös

Yleisurheiluseura

Espoon

Mainitut