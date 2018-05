Urheilu

Helmareilla on edessä kohtalonpeli – ”Ei ole mitään parempaa kuin ottelu, jolla on todella merkitystä”

Vain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Itävalta

Nyt

Maajoukkue MM-karsintaotteluihin Itävaltaa (8.6 Helsinki) ja Serbiaa (12.6 Zemun) vastaan:

Maalivahdit

Kenttäpelaajat