Tukholman maraton juostaan piinaavassa helteessä – kilpailijoilla on 20 suihkupistettä, joiden alta voi kisan aikana juosta

Urheilu

Tukholman maraton juostaan piinaavassa helteessä – kilpailijoilla on 20 suihkupistettä, joiden alta voi kisan

Lauantaina

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Järjestäjät

Helle

Oikaisu 2.6. kello 12.24. Suihkumahdollisuuksia on kaikkiaan 20, ei 16, kuten jutussa aiemmin luki, sillä osalla pisteistä käydään reitin aikana kahdesti.