jalkapalloliitto Fifa on tehnyt tutkintapyynnön poliisille pääsylippujen jälleenmyyntiyritys Viagogosta, kertoo uutistoimisto AFP. Fifan mukaan tutkintapyyntö tehtiin jalkapallofanien suojelemiseksi epäviralliselta lipunmyynniltä pian alkavissa jalkapallon MM-kisoissa.Viagogolla on myynnissä lippuja lähes kaikkiin jalkapallon MM-kisojen otteluihin.”Viimeisten kuukausien aikana Fifa on saanut lukuisia valituksia yksityishenkilöiltä, kuluttajaviranomaisilta ja muilta markkinoilla olevilta toimijoilta Viagogon harhaanjohtavasta toiminnasta”, Fifa toteaa tiedotteessaan.Fifa jätti tutkintapyynnön tiistaina Sveitsissä Geneven syyttäjäviranomaisille.Viagogo ei ole ensimmäistä kertaa epäilyjen kohteena. Sitä vastaan on nostettu aiemminkin syytteitä.lippujen hinnat saattavat olla moninkertaisia alkuperäiseen hintaan verrattuja ja lopullisen hinnan kuluineen kuluttaja näkee vasta luottokorttilaskustaan. Viagogo myös väittää tapahtumia loppuunmyydyiksi, vaikka niin ei olisikaan.Lisäksi Viagogon on epäilty myyvän lippuja, joita sillä ei vielä edes ole. Myös väärennetyistä lipuista on tullut valituksia ainakin Australiassa ja Uudessa-Seelannissa.Viagogo on alunperin brittiläinen yritys, mutta nykyisin se toimii Sveitsissä. Viagogolla on myös suomenkieliset verkkosivut.