Urheilu

Belgiassa laajat pidätykset tenniksen sovittujen otteluiden skandaalissa

Belgian poliisi pidätti tiistaina 13 ihmistä epäiltätynä osallisuudesta tennisotteluiden järjestämisestä. Pidätys on osa kansainvälistä tutkintaa, joka on kohdistettu Challenger- ja Futures-kiertueiden ammattilaisotteluihin. Armenialais-belgialaisen rikollisryhmän epäillään lahjoneen pelaajia, jotta nämä häviäisivät tahallaan ottelunsa.



Kotietsintä tehtiin Belgiassa 21 eri osoitteeseen samaan aikaan.



Lahjonnan epäillään alkaneen jo vuonna 2014 ja jatkuneen tähän asti. Lahjonta kohdistui otteluihin, joita ei televisioitu, mikä teki pelaajien lahjonnasta helpompaa. Nyt pidätettyjen epäillään saaneen lahjojilta rahaa, jolla he ovat lyöneet vetoa ulkomailla pelatuista sovituista otteluista.



Maailmassa on arviolta 15 000 tennistä ammatikseen pelaavaa pelaajaa, mutta heistä vain 250 parasta naista ja 350 parasta miestä pääsevät omilleen valmentajakulujen jälkeen.



Lähde: AFP