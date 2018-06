Amazon kaappasi Englannin Valioliigan tv-oikeuksia Britanniassa – verkkokauppa näyttää kahdelta kierrokselta kaikki ottelut

Urheilu

Amazon kaappasi Englannin Valioliigan tv-oikeuksia Britanniassa – verkkokauppa näyttää kahdelta kierrokselta k

Britanniassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Britanniassa

jalkapallon Valioliigan tv-oikeuksien haltijaksi tulee täysin uusi toimija. Verkkokauppana tunnettu Amazon hankki oikeudet 20 otteluun kaudessa syksystä 2019 alkaen kolmeksi vuodeksi, kertoo uutistoimisto AFP.Amazonin 20 ottelun paketti on poikkeuksellinen aiempiin tv-sopimuksiin. Amazon näyttää joulukuun arkikierroksen kaikki 10 ottelua ja samaan tapaan tapaninpäivän kierroksen kaikki 10 ottelua.Englannin Valioliiga tai Amazon eivät kertoneet oikeuksista maksettua hintaa, mutta BT Sport maksoi vastaavasta paketista 90 miljoonaa puntaa (noin 103 miljoonaa euroa).Ottelut näkyvät Amazonin palvelussa vain Britanniassa, jossa Amazonin Prime-palvelun tilaajat voivat katsoa pelit ilman lisämaksua. Prime-palvelu maksaa Britanniassa reilut yhdeksän euroa kuukaudessa.Amazon on lisännyt viime vuosina muutenkin urheilutarjontaansa hankkimalla muun muassa Yhdysvaltojen avoimen tennisturnauksen tv-oikeudet.Valioliigan tv-oikeudet ovat kolmella yhtiöllä kausilla 2019–2022. Suurin paketti, 112 ottelua, on Skysportsilla, joka on maksanut oikeuksista lähes neljä miljardia euroa. BT Sportin 52 ottelun satsi maksoi yli miljardi euroa.Valioliigan tv-oikeudet ensi kaudella ovat Suomessa edelleen Viasatilla, mutta kaudesta 2019–2020 alkaen sopimuksia ei ole vielä tehty.