Jalkapallon MM-kisoihin tulee perjantaina myyntiin vielä yli 100 000 pääsylippua – tähän mennessä myytyjä lippuja on yli 2,4 miljoonaa

päästä Venäjällä alkavaan jalkapallon MM-turnaukseen tulee vielä myyntiin yli 100 000 pääsylippua, Kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa ilmoitti torstaina.Verkko-osoitteessa FIFA.com/tickets tapahtuva myynti avautuu perjantaina klo 23 Suomen aikaa. Lippuja on tarjolla kaikkiin otteluihin.Fifa kannustaa faneja toimimaan nopeasti, sillä liiton mukaan liput myydään erittäin lyhyessä ajassa.mennessä kisoihin on myyty Fifan mukaan runsaat 2,4 miljoonaa pääsylippua, joiden myynti alkoi syyskuussa 2017.Eniten lippuja (871 797) on mennyt Venäjälle. Seuraavaksi eniten on myyty Yhdysvaltoihin (88 825), Brasiliaan (72 512), Kolumbiaan (65 234) ja Saksaan (62 541).