Maajoukkuehyökkääjä Sanni Franssi kiertää maailmaa pommittamassa maaleja, perjantaina Helmarit aikoo kaataa Itävallan – ”Meiltä odotetaan osumia”

Urheilu

Maajoukkuehyökkääjä Sanni Franssi kiertää maailmaa pommittamassa maaleja, perjantaina Helmarit aikoo kaataa It

Harvan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Italian

Torinolainen

Nyt

Suomen

Naisten MM-karsintaottelu Suomi–Itävalta Töölön Telia 5G Areenalla perjantaina 8.6. kello 18.

Maajoukkue MM-karsintaotteluihin Itävaltaa (8.6 Helsinki) ja Serbiaa (12.6 Zemun) vastaan:

Maalivahdit

Kenttäpelaajat