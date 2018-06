Huuhkajat-puolustaja Sauli Väisänen koki kulttuurisokin Italiassa, missä pelaajat itkivät kentällä: ”Jalkapallo kuuluu italialaisen ihmisen dna:han ja identiteettiin”

Urheilu

Huuhkajat-puolustaja Sauli Väisänen koki kulttuurisokin Italiassa, missä pelaajat itkivät kentällä: ”Jalkapall

Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Väisänen

”Italiassa jouduin itse hoitamaan lihasaktivoinnit, mikä ei sinänsä ollut ongelma. Mutta siihen oli paljon tottumista, että harjoittelimme 40 asteen lämmössä.”

Sopeutumisessa

”Meidän pelaajamme itkivät kentällä onnesta.”

Väisäsen