Ylöjärveläinen kauppias Sami Sivonen rakensi autotallissaan 1500-hevosvoiman rakettiauton – ”Toiset mökkeilee, minun harrastukseni on ajaa kilpaa”

Urheilu

Ylöjärveläinen kauppias Sami Sivonen rakensi autotallissaan 1500-hevosvoiman rakettiauton – ”Toiset mökkeilee,

Tampere

On

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ajotavoiltaan

Sivosen

Pelottaako

Ratakuski

Kaupassaan

Sivosen