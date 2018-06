Valtteri Bottas ajanut alusta alkaen toisena formula 1:n Kanadan gp-kisassa, kun kolmannes jäljellä – HS seuraa kilpailua

Urheilu

Valtteri Bottas ajanut alusta alkaen toisena formula 1:n Kanadan gp-kisassa, kun kolmannes jäljellä – HS seura

Valtteri Bottas

Eturivistä

Kimi Räikkönen

47./70 kierros, kolmannes jäljellä, kärki ennallaan: Vettel johtaa, Bottas 5 sekuntia perässä, Verstappen 6,5 sekuntia Bottaksesta.



41. kierros: kärkikuusikko: Vettel, Bottas, Verstappen, Ricciardo, Hamilton, Räikkönen



37. kierros: Vettel varikolle: pysähdys 2,7 s, piti johtonsa, etumatka Bottakseen 5,4 sekuntia



36. kierros: Bottas varikolle, 3,2 sekuntia, sijoitus säilyi toisena



35. kierros, puoiimatka: Bottas jäänyt yli kuusi sekuntia Vettelistä.



33. kierros: Räikkönen kävi varikolla, 2,7 sekunnin pysähdys, putosi takaisin kuudenneksi



31. kierros: Tilanne ennallaan: Vettel johtaa, Bottas toisena, kumpikaan ei ole käynyt varikolla



25. kierros: Vettel teki lukkojarrutuksen ja ero Bottakseeen kutistui puolitoista sekuntia



24. kierros: Bottas pysynyt Vettelin vauhdissa, eroa viisi sekuntia



20. kierros: Kärkikolmikko ei ole vielä käynyt varikolla.



19. kierros Räikkönen nyt kolmantena, kun edellä käytiin renkaanvaihdossa.



17. kierros: Vettel lisää etumatkaansa, Bottas jäänyt 4,5 sekuntia, Räikkönen yhä kuudentena.



14. kierros: Bottas jäänyt yli 4 sekuntia Vettelistä. Ero Verstappeniin kasvanut.



9. kierros: Bottas edelleen toisena, mutta Verstappen väijyy takana. Räikkönen kuudentena.



6. kierros: Vettel johtaa, Bottas toisena, Räikkönen kuudentena.



Turva-auto pois radalta.



Kisa käyntiin. Bottas sai hyvän lähdön, mutta heti perään turva-auto tuli radalle, koska Williamsin Lance Strollin ja Toro Rosson Brendon Hartleyn kisa päättyi kolarointiin.



Autot lämmittelykierrokselle.



Lähtöön aikaa vajaat kymmenen minuuttia. Sääolot kisaan näyttävät olevan kohdallaan. Aurinko paistaa Montrealissa puolipilviseltä taivaalta