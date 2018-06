Urheilu

Twitter-suolaus epäonnistui: Bayern München tarjosi vastapallon, ja Manchester United kiitti

Twitter-kansa

on nykyään monelle urheilijalle ja urheiluseuralle yksi tärkeimmistä viestintäkanavista, jossa julkaistaan tietoja niin pelaajasiirroista, loukkaantumisista kuin ottelutapahtumistakin.Yhä useampi käyttää Twitteriä myös huumoriin ja vastustajille naljailuun, mutta piikittely kannattaa miettiä loppuun asti.Siitä karun muistutuksen sai Saksan hallitseva mestari Bayern München.Valioliigassa toiseksi tullut Manchester United ilmoitti maanantaina Twitterissä hakevansa isoa saksalaisseuraa vastustajakseen elokuun harjoitusotteluun.Bayern kommentoi twiittiä ilmoittaen haluavansa vain sellaisia vastustajia, jotka ovat hyviä rangaistuspotkuissa.”Englantilaisena seurana te tuskin tiedätte niistä mitään...” twittissä piikiteltiin viitaten todennäköisesti Englannin synkkään historiaan arvokisojen rangaistuspotkukilpailuissa.ei kuitenkaan onnistunut, ja seurojen välisen historian tuntien Bayernin Twitter-vastaavan olisi ehkä kannattanut jättää kyseinen sivallusyritys tekemättä.ManU:n puolelta nimittäin muistutettiin nopeasti Mestarien liigan vuoden 1999 finaalista, jossa joukkue nousi Bayernia vastaan 2–1-voittoon kahdella lisäajan maalilla. Voitto on yksi kilpailun ikimuistoisimmista, joten vastapallon hyödyntäminen oli helppoa.”No, onneksi emme tarvinneet niitä vuoden 1999 finaalissa.”Bayernin viimeinen vastaisku sen sijaan jää vaisuksi.”Taisimme osua johonkin hermoon tuossa! Pelataan siis harjoitusottelu elokuussa ja toivotaan, että pelinne on parempaa kuin vitsinne.”on päätöksessään melko yksimielinen. ManU voitti sanailun selvästi, ja seuran Twitter-vastaavan kuuluisi saada palkankorotus.