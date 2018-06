Urheilu

Aika veikata uutta maailmanmestaria – ja toivoa, ettei missään räjähdä

Maailman suurin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

MM-otteluihin

Toivotan

urheilutapahtuma on täällä taas.Kun jalkapallon MM-kisojen lopputurnaus käynnistyy Moskovassa torstaina, merkittävä osa ihmiskuntaa aloittaa kuukauden mittaisen urheilujuhlan, joka päättyy MM-loppuotteluun 15. heinäkuuta.Venäjällä pelattava turnaus on mittasuhteiltaan valtava. Koskaan aiemmin lopputurnausta ei ole pelattu niin laajalla ­alueella kuin nyt.Eteläisimmästä kisakaupungista Sotšista pohjoisimpana sijaitsevaan Pietariin on matkaa 2 300 kilometriä ja itä–länsi -suunnassa Jekaterinburgista Kaliningradiin yli 3 000 kilometriä.Kisaturisteja etäisyydet eivät kuitenkaan näyttäisi liiemmälti pelottaneen. Eivät myöskään Venäjän ja lännen välien kiristyminen, odotettavissa olevat ruuhkat lento- ja rautatieasemilla tai terrorismin ja huligaanien uhka.on tätä kirjoittaessani myyty yli 2,4 miljoonaa pääsylippua, ja Venäjä odottaa yhteensä yli miljoonaa futisvierasta Brasiliasta, Argentiinasta, Saksasta, Englannista, Yhdysvalloista ja monesta pienemmästä jalkapallomaasta, myös Suomesta.Kisavieraiden turvallisuudesta pyrkii huolehtimaan suuri joukko poliiseja ja turvamiehiä. Turvatoimet stadioneiden läheisyydessä ovat äärimmäisen tiukkoja.Enkä varmasti ole ainoa, joka toivoo, että missään muuallakaan ei räjähdä.antoisia hetkiä lajien kuninkaan parissa teille kaikille. On aika veikata uutta maailmanmestaria.Ja jos minun toiveeni toteutuu, niin uuden mestarin nimi loppuu aahan.Mutta pelataan nyt ensin.