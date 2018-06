Urheilu

Jalkapallon MM-kisojen otteluohjelma – kisat käyntiin torstaina, mestari on tiedossa 15. heinäkuuta

18.00 Venäjä–Saudi-Arabia (A), Moskova15.00 Egypti–Uruguay (A), Jekaterinburg18.00 Marokko–Iran (B), Pietari21.00 Portugali–Espanja (B), Sotši13.00 Ranska–Australia (C), Kazan16.00 Argentiina–Islanti (D) Moskova19.00 Peru–Tanska (C), Saransk22.00 Kroatia–Nigeria (D) Kaliningrad15.00 Costa Rica–Serbia (E), Samara18.00 Saksa–Meksiko (F), Moskova21.00 Brasilia–Sveitsi (E), Donin Rostov15.00 Ruotsi–Etelä-Korea (F) Nižni Novgorod18.00 Belgia–Panama (G), Sotši21.00 Tunisia–Englanti (G), Volgograd15.00 Kolumbia–Japani (H), Saransk18.00 Puola–Senegal (H), Moskova21.00 Venäjä–Egypti (A), Pietari15.00 Portugali–Marokko (B), Moskova18.00 Uruguay–Saudi-Arabia (A), Donin Rostov21.00 Iran–Espanja (B), Kazan15.00 Tanska–Australia (C), Samara18.00 Ranska–Peru (C), Jekaterinburg21.00 Argentiina–Kroatia (D), Nižni Novgorod15.00 Brasilia–Costa Rica (E), Pietari18.00 Nigeria–Islanti (D), Volgograd21.00 Serbia–Sveitsi (E), Kaliningrad15.00 Belgia–Tunisia (G) Moskova18.00 Etelä-Korea–Meksiko (F), Donin Rostov21.00 Saksa–Ruotsi (F), Sotši15.00 Englanti–Panama (G), Nižni Novgorod18.00 Japani–Senegal (H), Jekaterinburg21.00 Puola–Kolumbia (H), Kazan17.00 Saudi-Arabia–Egypti (A), Volgograd17.00 Uruguay–Venäjä (A), Samara21.00 Espanja–Marokko (B) Kaliningrad21.00 Iran–Portugali (B) Saransk17.00 Australia–Peru (C), Sotši17.00 Tanska–Ranska (C), Moskova21.00 Islanti–Kroatia (D), Donin Rostov21.00 Nigeria–Argentiina (D), Pietari17.00 Etelä-Korea–Saksa (E), Kazan17.00 Meksiko–Ruotsi (E), Jekaterinburg21.00 Sveitsi–Costa Rica (F), Nižni Novgorod21.00 Serbia–Brasilia (F), Moskova17.00 Japani–Puola (G), Volgograd17.00 Senegal–Kolumbia (G), Samara21.00 Englanti–Belgia (H), Kaliningrad21.00 Panama–Tunisia (H), Saransk17.00 C1–D2, Kazan (ottelu 49)21.00 A1–B2, Sotši (ottelu 50)17.00 B1–A2, Moskova (ottelu 51)21.00 D1–C2, Nižni Novgorod (ottelu 52)17.00 E1–F2, Samara (ottelu 53)21.00 G1–H2, Donin Rostov (ottelu 54)17.00 F1–E2 (ottelu 55), Pietari21.00 H1–G2 (ottelu 56), Moskova17.00 Puolivälierä: Voittajat otteluista 49 ja 50 (ottelu 57), Nižni Novgorod21.00 Puolivälierä: Voittajat otteluista 51 ja 52 (ottelu 58), Kazan17.00 Puolivälierä: Voittajat otteluista 53 ja 54 (ottelu 59), Samara21.00 Puolivälierä: Voittajat otteluista 55 ja 56 (ottelu 60), Sotši21.00 Välierä: Voittajat otteluista 57 ja 58 (ottelu 61), Pietari21.00 Välierä Voittajat otteluista 59 ja 60 (ottelu 62), Moskova17.00 Pronssiottelu, Pietari21.00 Loppuottelu, Moskova