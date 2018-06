Koko maailman katseet kohdistuvat Luzhnikin stadionille – selviääkö pahasti rämpinyt kisaisäntä Venäjä avausottelusta Saudi-Arabiaa vastaan kunnialla?

Urheilu

Koko maailman katseet kohdistuvat Luzhnikin stadionille – selviääkö pahasti rämpinyt kisaisäntä Venäjä avausot

avausotteluun liittyy aina tiettyä jännittyneisyyttä. Minkälaiset karkelot neljän vuoden odotuksen jälkeen taas käynnistyvät?Helpohkon lohkon saanut Venäjä kohtaa kotikisojen avauksessaan Saudi-Arabian, ja nihkeän kurssin kääntäminen olisi kisaisännille elintärkeää.Kisaisäntä on rynnistänyt nurmelle avausottelussa kolmissa edellisissä MM-kisoissa, eikä ole hävinnyt kertaakaan.Vuonna 2006 Saksa päihitti Costa Rican 4–2, Etelä-Afrikka taisteli vuvuzelojen pauhussa 1–1-tasapelin Meksikoa vastaan 2010 ja 2014 Brasilia kampesi kumoon Kroatian 3–1.Venäjä on voittanut viimeksi lokakuussa, jolloin kaatui Etelä-Korea, mutta sen jälkeen saldona on ollut vain kolme tasapeliä ja neljä tappiota.Rämpiminen myös kotikisojen ensimmäisessä kamppailussa paitsi vaikeuttaisi jatkohaaveita, latistaisi myös mahdollista kotikisahurmosta heti alkuunsa.Alla on täysin penkin alle menneet EM-kisat, sillä Venäjä oli Ranskassa 2016 alkulohkonsa viimeinen.: Asetelma on klassinen. Kuinka Venäjä kestää avausottelun paineet? Tappio heti kättelyssä olisi lähes katastrofi.Saudi-Arabialla on puolestaan pelkästään voitettavaa. Pystyykö lähinnä kotimaan liigan pelaajista koostuva ryhmä yllättämään hitaahkon venäläispuolustuksen kovalla prässillä?