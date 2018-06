Urheilu

MM-kisat alkavat tänään: Suomalainen futisväki uskoo Brasiliaan, Saksaan ja Argentiinaan – ”Yksittäinen ottelu

Suomalainen

Antti Niemi nimeää Puolan kisojen mustaksi hevoseksi

Miesten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sanni Franssi uskoo eteläamerikkalaiseen voittajaan

Suomen

Christina Forssell toivoo menestystä Saksalle

Keskikenttäpelaajana

Paavo Arhinmäki muistuttaa Fifaan liittyvistä ongelmista

Lontoolaisen

Arhinmäki

Marianne Miettinen fanittaa Brasiliaa

Suomen

Tommy Lindgren ikävöi Italiaa ja uskoo Tanskan mahdollisuuksiin

Muusikko

Arhinmäen tapaan