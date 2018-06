Kremlistä tuli kulissi tuhansiin MM-kisakuviin, joissa suudellaan ja halataan – avajaispäivänä kisaturistia on melkein mahdotonta masentaa

Urheilu

Kremlistä tuli kulissi tuhansiin MM-kisakuviin, joissa suudellaan ja halataan – avajaispäivänä kisaturistia on

Moskova

Kremlin kello lyö

https://www.hs.fi/haku/?query=tom+johnston

MM-kisojen avajaispäivänä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suuremmin

Kisajärjestäjät

Esimerkiksi