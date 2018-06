Tennislegenda Boris Becker ajautui konkurssiin – vetoaa diplomaattiseen koskemattomuuteen oikeudenkäynnin välttääkseen

Urheilu

Tennislegenda Boris Becker ajautui konkurssiin – vetoaa diplomaattiseen koskemattomuuteen oikeudenkäynnin vält

Kolminkertainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Becker

https://twitter.com/TheBorisBecker/status/989853343131586561

Entisen