Suomen menestynein suunnistaja Minna Kauppi on käyttänyt vanhoja taitojaan Jukolan järjestelyissä – ”Urheilin voittaakseni, nyt kuntoilen nauttiakseni”

Urheilu

Suomen menestynein suunnistaja Minna Kauppi on käyttänyt vanhoja taitojaan Jukolan järjestelyissä – ”Urheilin

Hollola

Suomen

Viime

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vaikka

Kauppi,

Huippuvuosinaan