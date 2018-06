Maajoukkuetähdet mukana Kiekko-Espoon uudessa tulemisessa – urheilutoimenjohtaja Kim Hirschovits hyppää myös kaukaloon

Urheilu

Maajoukkuetähdet mukana Kiekko-Espoon uudessa tulemisessa – urheilutoimenjohtaja Kim Hirschovits hyppää myös k

Kiekko-Espoo

Osakkaina

https://www.hs.fi/haku/?query=veli-matti+savinainen

https://www.hs.fi/haku/?query=tomi+sallinen

https://www.hs.fi/haku/?query=jere+sallinen

https://www.hs.fi/haku/?query=jani+lajunen

https://www.hs.fi/haku/?query=ville+lajunen

https://www.hs.fi/haku/?query=arto+laatikainen

https://www.hs.fi/haku/?query=toni+kahkonen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy